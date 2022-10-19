Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim amacımız; fiziki alanda olduğu gibi sosyal medya mecralarında da ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliklerini ve huzurlarını temin etmektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim amacımız; fiziki alanda olduğu gibi sosyal medya mecralarında da ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliklerini ve huzurlarını temin etmektir."
Politika 19.10.2022, 13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim amacımız; fiziki alanda olduğu gibi sosyal medya mecralarında da ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliklerini ve huzurlarını temin etmektir."