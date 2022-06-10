Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz son 40 yıldır hep olageldiği gibi yarın da inşallah milletimizle omuz omuza gönül gönüle yol yürümeye devam edeceğiz."

- “Bu başarılı tatbikata gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonrada böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla gidecek. Bu milletin ne olduğunu herkesi neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek."