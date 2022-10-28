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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu Ankara Spor Salonu’nda kamuoyuyla paylaşacak.

Politika 28.10.2022, 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu Ankara Spor Salonu’nda kamuoyuyla paylaşacak.

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