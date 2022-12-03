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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hizmetlerimizle konuşuyoruz. Peki Bay Kemal ve arkadaşları ne konuşuyor. Onlar musluk açıyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.
Politika 03.12.2022, 15:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.