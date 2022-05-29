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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gözümüzü burada açtık, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize kaçacak diyenler zoru görünce kaçtı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gözümüzü burada açtık, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize kaçacak diyenler zoru görünce kaçtı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gözümüzü burada açtık, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize kaçacak diyenler zoru görünce kaçtı" dedi.
Politika 29.05.2022, 18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gözümüzü burada açtık, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize kaçacak diyenler zoru görünce kaçtı" dedi.