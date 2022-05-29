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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gözümüzü burada açtık, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize kaçacak diyenler zoru görünce kaçtı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gözümüzü burada açtık, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize kaçacak diyenler zoru görünce kaçtı" dedi.

Politika 29.05.2022, 18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gözümüzü burada açtık, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize kaçacak diyenler zoru görünce kaçtı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gözümüzü burada açtık, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize kaçacak diyenler zoru görünce kaçtı" dedi.

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