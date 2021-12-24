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Ankara’nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz göreve geldiğimizde IMF’ye olan borç 23,5 milyar dolardı. Biz IMF’ye borcumuzu tamamladık. Şu an IMF ile de herhangi bir kontağımız yok. Ama ana muhalefet otellerin arka kapılarında IMF ile görüşüyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz göreve geldiğimizde IMF’ye olan borç 23,5 milyar dolardı. Biz IMF’ye borcumuzu tamamladık. Şu an IMF ile de herhangi bir kontağımız yok. Ama ana muhalefet otellerin arka kapılarında IMF ile görüşüyor."
Politika 24.12.2021, 14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz göreve geldiğimizde IMF’ye olan borç 23,5 milyar dolardı. Biz IMF’ye borcumuzu tamamladık. Şu an IMF ile de herhangi bir kontağımız yok. Ama ana muhalefet otellerin arka kapılarında IMF ile görüşüyor."