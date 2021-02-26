Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Selimiye Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ermenistan’daki darbe girişimine ilgili "Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir" dedi.

Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Şuanda çok açık söylemem lazım yani askerin devreye girmek suretiyle (Ermenistan)burada böyle bir adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması. Bu da tabii kabul edilebilir bir şey değil. Burada bütün mesele eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermeni halkının tasarrufuna bırakmak lazım. Ve onun tasarrufuyla da zaten Paşinyan’ın akıbeti belli olmuştur. Ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır” dedi.

Erdoğan korona virüsü tedbirlerinin gevşetilmesi ile ilgili, “Değerli arkadaşlar bu konuda biliyorsunuz her zaman benim bir sözüm var. Bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim kurulumuzun çalışmaları şu anda Pazartesi günü önüne gelecek ve kabinede de bunu biz tekrar orada müzakeresini yapacağız. Ve mutasyonun hangi illerimizde ne konumda olduğunu, ne denli istatistiki eğriler, nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak ve bu sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz? Burada özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir. İşte kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız? Bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor? Bunların kararını Pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Bu proje benim Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemine dayanan bir projedir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz bu proje benim Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemine dayanan bir projedir. Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. Ülkemizde biz bir şeyler istiyoruz. Ve boğazın özellikle ne tür tehditler altında olduğunu İstanbul’da yaşayan benim halkım zaten gayet iyi biliyor. Biliyorsunuz bundan yıllar önce bir tankerinin özellikle Sarayburnu açıklarındaki olayı, yani hemen şuracıkta, yaşanan olay. Ve aylarca bu tanker burada yandı. Bütün bu olaylar yaşanırken hala bu ana muhalefet yaptırmayız, istemeyiz. Ya siz ne istiyorsunuz ki? Neyi yaptınız ki bu ülkede? Hiçbir şeyleri yok” şeklinde konuştu.

“İstanbul’da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı”

İstanbul’un bazı ilçelerinde oluşan çöp dağları ile ilgili Erdoğan, “İşte şurada bir sel afeti oldu. İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok, attıkları bir adım var mı? Yok. Bakın şimdi İstanbul’da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı ya sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler niye kaldırılmıyor? Yani İstanbul halkı hala yeniden eski Türkiye özlemine mi dönecek?” dedi.

“Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor”

Erdoğan, “Arkadaşlar inadına ifadesini ben İstanbul’umuza bir güzellik kazandıracağız. Ve bu yeni değil, benim çılgın proje diye ifade ettiğim bir projedir ve şu anda bizim zaten projemiz hazırdır. Alternatifleriyle hazırdır. Ve bu projeyi biz Karadeniz’i, Marmara’ya bağlamak suretiyle hayata geçirecek ve dünya bu projeyi de hayran hayran gelip yerinde izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Çanakkale Köprüsü’nü izlediği gibi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü izlediği gibi. Avrasya’yı izlediği gibi aynı şekilde biliyorsunuz yine Üsküdar’dan karşı tarafa Marmaray’ı biliyorsunuz herkesi hayran bırakan bir proje. Ama bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor” ifadelerini kullandı.