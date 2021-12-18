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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim insanlarımızın refahını birlikte büyütelim istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Zirvede ilişkilerimizi daha da genişletecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık. 2022-2026 eylem planı geniş bir yelpazede ortaklığımıza rehberlik edecektir. Biz birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim insanlarımızın refahını birlikte büyütelim istiyoruz” dedi.

Politika 18.12.2021, 17:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim insanlarımızın refahını birlikte büyütelim istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Zirvede ilişkilerimizi daha da genişletecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık. 2022-2026 eylem planı geniş bir yelpazede ortaklığımıza rehberlik edecektir. Biz birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim insanlarımızın refahını birlikte büyütelim istiyoruz” dedi.

"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile ortak basın toplantısı düzenledi.

“İlişkilerimizi daha da genişletecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık”

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ni hamdolsun başarıyla tamamladık. Türkiye Afrika ile ilişkilerinde 2005 ten bu yana büyük ilerleme kaydetti. Büyükelçi sayımızı 10’dan 43’e çıktı bu sayıyı 49’a çıkarmayı hedefliyoruz. ‘Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık’ temasıyla düzenlediğimiz zirvede ilişkilerimizi daha da genişletecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık. 2022-2026 eylem planı geniş bir yelpazede ortaklığımıza rehberlik edecektir. Zirve kapsamında ilgili bakanlarımızın katılımı ile eğitim, sağlık, tarım ve savunma sanayii alanında görüşmeler yaptık. Atılabilecek adımlar konuşuldu. Biz birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim insanlarımızın refahını birlikte büyütelim istiyoruz. Zirvede alınan kararların hayata geçirilmesini, bakanlıklarımız, kuruluşlarımız ve özel sektör temsilcilerimiz ile takip edeceğiz” dedi.

“FETÖ ile mücadelemize destek olan Afrika ülkelerine teşekkür ediyorum”

Zirve marjında Afrikalı liderler ikili ilişkilerimizi görüşme imkanı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya 5’ten büyüktür düsturumuz çerçevesinde Afrika ülkelerinin Güvenlik konseyinde daha fazla temsil edilmesine destek verdiğimizi ifade ettim. Afrikalı dostlarımız ile pek çok konuda iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızı altını çizmek istiyorum. Türk demokrasisine kast eden FETÖ’nün iltisaklı şahıs kurumlarının halen bazı ülkelerinde bulunduklarını Afrikalı dostlarımızın dikkatine bir kez daha getirdim. Bugüne kadar FETÖ ile mücadelemize destek olan, bu örgütün faaliyetlerini yasaklayan, örgüt okullarını Maarif Vakfımıza devreden veya kapatan tüm Afrika ülkelerine teşekkür ediyorum. Diğer ülkelerden de bunu bekliyoruz. Bu tutumun diğer ülkeler tarafından desteklenmesi haklı beklentimizdir. Türkiye Afrika ilişkilerinde kritik bir eşiği aştığımıza inanıyorum. Zirvelerin düzenli aralıklarla yapılmasına önem atfediyorum. Siz değerli misafirlerimizi 11-13 Mart 2022 tarihlerinde ‘Diplomasiyi yeniden kurgulamak’ ana teması altında 2’incisini düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Formunda yeniden görebilmeyi temenni ediyorum” diye konuştu.

“Burada yaşadıklarımız Türkiye ve Afrika ilişkileri anlamında tarihe geçecek nitelikte”

Ortak basın toplantısında konuşan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahama, “Afrika Birliği’nin başkanı olarak sizlere Tüm Afrika Kıtasının teşekkürlerini iletmek istiyorum. Bize gösterilen sıcak misafirperverlikten müteşekkiriz. Son yıllarda hepimiz müşahede ettik. Türkiye Afrika Kıtasına yaptığı yatırımlar konusunda devası adımlar attı. Halihazırda Afrika’da Türk özel sektörünün yaptığı cesaretli işleri bilmeyen ülke yok. Afrika’nın önünde birçok zorluk var bunlardan bahsettik. Sağlık sistemimizi güçlendirmemiz ihtiyacımız var. Bunu yapmak için sağlık altyapımızı oluşturmamız gerekiyor. Tüm Afrika halklarının elektrik ve suya erişimini tahsis etmek gerekiyor. Çok kolay değil ama imkansız değil. Bu konularda desteğe ihtiyacımız var. Burada yaşadıklarımız tarihe geçecek nitelikte Türkiye ve Afrika ilişkileri anlamında” diye konuştu.

“Türkiye endüstriyel ve ticari olarak önemli bir güç”

Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ise, “Afrika Türkiye ortaklığı geçtiğimiz süreçte aslında bir sınavdan geçti ve alnın akıyla çıktı bundan. Türkiye endüstriyel ve ticari olarak önemli bir güç. Birlikte çalışma konusunda iki tarafta istekli” diye konuştu.

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