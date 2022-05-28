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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ı kabul etti
Politika 28.05.2022, 00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ı kabul etti