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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ı kabul etti

Politika 28.05.2022, 00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ı kabul etti

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