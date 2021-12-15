Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri’yi kabul etti.
Politika 15.12.2021, 16:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende, Büyükelçi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Al Dhaheri’nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.