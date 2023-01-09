Son Dakika
Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri’mize büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın çaba ve gayretleri büyük önem taşımaktadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin ona buna satıldı diyerek iftiralarına neden olan Arifiye bakım fabrikası ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Tank Palet Fabrikası’nda düzenlenen, ‘Yeni Nesil Fırtına Obüsleri’nin teslim törenine katıldı.
Politika 09.01.2023, 13:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Tank Palet Fabrikası’nda düzenlenen, ‘Yeni Nesil Fırtına Obüsleri’nin teslim törenine katıldı.