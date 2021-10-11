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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Fransa, Keçiova Camii’nin kiliseye çevrilmesine karşı çıkan 4 bin kişiyi infaz etti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Birileri Türkiye’ye siyasi konularda yapamadıkları diz çökme işini ekonomide saldırıyor olsa da biz gücümüzün farkındayız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Birileri Türkiye’ye siyasi konularda yapamadıkları diz çökme işini ekonomide saldırıyor olsa da biz gücümüzün farkındayız.”
Politika 11.10.2021, 19:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Birileri Türkiye’ye siyasi konularda yapamadıkları diz çökme işini ekonomide saldırıyor olsa da biz gücümüzün farkındayız.”