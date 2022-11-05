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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere, İngiltere olmadı, Almanya"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı’nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Politika 05.11.2022, 18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı’nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.