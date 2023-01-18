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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir ülkenin ordusuna ve savunma sanayine ancak bunları kendine tehdit olarak görenler saldırır. BAYKAR’ı bizimle olan akrabalık ilişkisi üzerinden hırpalayarak sinsi niyetlerini gizleyeceklerini sanıyorlar. Bu alçak saldırıya hak e

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir ülkenin ordusuna ve savunma sanayine ancak bunları kendine tehdit olarak görenler saldırır. BAYKAR’ı bizimle olan akrabalık ilişkisi üzerinden hırpalayarak sinsi niyetlerini gizleyeceklerini sanıyorlar. Bu alçak saldırıya hak ettiği karşılığı vermek sorumluluğumuzun gereğidir.“

Politika 18.01.2023, 12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir ülkenin ordusuna ve savunma sanayine ancak bunları kendine tehdit olarak görenler saldırır. BAYKAR’ı bizimle olan akrabalık ilişkisi üzerinden hırpalayarak sinsi niyetlerini gizleyeceklerini sanıyorlar. Bu alçak saldırıya hak e

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir ülkenin ordusuna ve savunma sanayine ancak bunları kendine tehdit olarak görenler saldırır. BAYKAR’ı bizimle olan akrabalık ilişkisi üzerinden hırpalayarak sinsi niyetlerini gizleyeceklerini sanıyorlar. Bu alçak saldırıya hak ettiği karşılığı vermek sorumluluğumuzun gereğidir.“

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