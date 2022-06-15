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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz."
Politika 15.06.2022, 12:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz."