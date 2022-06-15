banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz."

Politika 15.06.2022, 12:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz."

Yorumlar (0)
21°
açık