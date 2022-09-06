Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, vakti saati geldiğinde bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, vakti saati geldiğinde bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk ziyareti çerçevesinde geldiği Bosna Hersek’te temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Seçim yasasıyla ilgili bu noktadaki kararı üç tane lider vermeli. Buna yüksek temsilcinin müdahalesi demokrasinin gereklerine de terstir. Bu adımı da buna göre atmak gerekir. Burada artık 1 ayın gerisine düşmüş vaziyetteyiz. Böyle bir zamanda yüksek temsilcinin kalkıp da bu işe müdahalesi bir defa demokratik sürece müdahaledir. Demokrasi ile yönetilen demokratik sürece müdahaleyi şahsen doğru bulmayız. Kararı 3 lider vermiştir, seçime de gidiliyor. Bize düşen sadece hayırlı olsun demektir" dedi.

“Benim bu anlattıklarım bir rüya değil”

Erdoğan, “Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, vakti saati geldiğinde bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz. Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var diye buralardan hareketle, bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. Sabrın sonu geldiği anda sabrın sonu selamettir. Biz de selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. bunu da Yunanistan’ın bildiğine inanıyorum. Saat gelirse gereği yapılır. Bizim uçaklarımıza radar kilitlemesi falan bu tür adımları atmak hayrı alamet değil” açıklamasını yaptı.