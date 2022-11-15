Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde “Sağlık” başlıklı ikinci oturum başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oturum aralarında ikili temaslarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Erdoğan sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdi.