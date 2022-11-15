Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

MIKTA TOPLANTISI

Başarıyla icra ettiği G20 dönem başkanlığı dolayısıyla Endonezya'yı tebrik eden Erdoğan, seneye nisan ayında Endonezya'nın MIKTA dönem başkanlığını Türkiye'den devralacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Endonezya'ya 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar dileyen Erdoğan, "Diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün beraberce kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması, ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımı teşkil ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, basına kapalı, bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

BIDEN'LA BİR ARAYA GELDİ

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesi planlanmıştı.

Bin Selman'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Biden'la bir araya geldi.