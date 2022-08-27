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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz hep tek bayrak dediniz, tek millet dediniz, tek vatan dediniz, tek devlet dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi’nde bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi’nde bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti
Politika 27.08.2022, 23:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi’nde bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti
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