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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz’da eski komşularını ziyaret etti
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL'DA ESKİ KOMŞULARINDAN 85 YAŞINDAKİ BİNNAZ BALOĞLU'NU ZİYARET ETTİ.
Politika 27.05.2023, 20:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu’nu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz mitinginin ardından İstanbul’da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu’nu ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı.