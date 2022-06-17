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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Politika 17.06.2022, 15:42 17.06.2022, 15:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan’ın daha sonra Enerji ve İklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na canlı bağlantı ile katılması bekleniyor.

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