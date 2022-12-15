Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ben kiminle ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Ben Mısır Cumhurbaşkanı’yla Katar’da bir görüşme yaptım, kimseden izin almadım. Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ben kiminle ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Ben Mısır Cumhurbaşkanı’yla Katar’da bir görüşme yaptım, kimseden izin almadım. Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır.”