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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben inanıyorum ki aklıselim sahibi benim milletim bu terör örgütü beslemelerine 14 Mayıs’ta gereken cevabı verecek, milletimiz şöyle huzur içinde rahat bir nefes alacaktır diye düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben inanıyorum ki aklıselim sahibi benim milletim bu terör örgütü beslemelerine 14 Mayıs’ta gereken cevabı verecek, milletimiz şöyle huzur içinde rahat bir nefes alacaktır diye düşünüyorum."

Politika 05.04.2023, 23:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben inanıyorum ki aklıselim sahibi benim milletim bu terör örgütü beslemelerine 14 Mayıs’ta gereken cevabı verecek, milletimiz şöyle huzur içinde rahat bir nefes alacaktır diye düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben inanıyorum ki aklıselim sahibi benim milletim bu terör örgütü beslemelerine 14 Mayıs’ta gereken cevabı verecek, milletimiz şöyle huzur içinde rahat bir nefes alacaktır diye düşünüyorum."

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