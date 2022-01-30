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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin. Adil kardeşim ertesi akşam çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin. Adil kardeşim ertesi akşam çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi"
Politika 30.01.2022, 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin. Adil kardeşim ertesi akşam çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi"
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