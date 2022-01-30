Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin. Adil kardeşim ertesi akşam çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da toplu açılış töreninde konuştu

- "Hep kendimizle yarıştık. Sadece muhalefetin kalitesini yükseltemedik"

- "2023 Türkiye için temizlenme, arınma, yenilenme vesilesi olacaktır"