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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus kuvvetleri bugün Harkov’a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur"
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesi ve son gelişmeler değerlendirildi.
Politika 01.03.2022, 01:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesi ve son gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Belarus’taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Erdoğan bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.