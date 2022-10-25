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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti.
Politika 25.10.2022, 20:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ve Destici en son Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde 14 Nisan 2022 tarihinde baş başa görüşmüştü.
Beştepe’deki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.