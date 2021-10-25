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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin Afrika’da attığı her adım, kıtayı arka bahçeleri olarak gören ülkeleri elbette rahatsız ediyor"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinin teyit edilmiş olması memnuniyet vericidir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bazı elçilerin açıklaması doğrudan ülkemizin egemenlik hakkını hedef almıştır. 10 büyükelçinin açıklaması ülkemizin yargısına yapılmış bir hakarettir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bazı elçilerin açıklaması doğrudan ülkemizin egemenlik hakkını hedef almıştır. 10 büyükelçinin açıklaması ülkemizin yargısına yapılmış bir hakarettir.”
Politika 25.10.2021, 19:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bazı elçilerin açıklaması doğrudan ülkemizin egemenlik hakkını hedef almıştır. 10 büyükelçinin açıklaması ülkemizin yargısına yapılmış bir hakarettir.”