Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Baykar ürettiği hiç bir ürünü geliştirmek için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarıyla yürütmüştür”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Baykar ürettiği hiç bir ürünü geliştirmek için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarıyla yürütmüştür”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Baykar ürettiği hiç bir ürünü geliştirmek için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarıyla yürütmüştür”
Politika 18.01.2023, 13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Baykar ürettiği hiç bir ürünü geliştirmek için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarıyla yürütmüştür”