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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Baykar ürettiği hiç bir ürünü geliştirmek için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarıyla yürütmüştür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Baykar ürettiği hiç bir ürünü geliştirmek için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarıyla yürütmüştür”

Politika 18.01.2023, 13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Baykar ürettiği hiç bir ürünü geliştirmek için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarıyla yürütmüştür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Baykar ürettiği hiç bir ürünü geliştirmek için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarıyla yürütmüştür”

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