Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Sakarya’nın nerede olduğunu bilmiyor, yolları karıştırmış"

SAKARYA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sakarya’yı bilmeyenler Ankara’nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı’nın burada yapıldığını sanır. Bay Kemal Sakarya’nın nerede olduğunu bilmiyor, yolları karıştırmış" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile eğitim yatırımları, yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Adapazarı Demokrasi Meydanı’na geldi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"Afrika’da Türkiye var. Asya’da Türkiye var. Arakan’da Türkiye var. Nereye gidersen git Türkiye var"

Törende konuşan Erdoğan, "Yaklaşık 14 aylık bir hasretin ardından tekrar sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. Sakarya bugün bir başka. Sakarya bugün coşkun, Sakarya saf çocuğu masum Anadolu’nun, Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Bu yolda dün bir ve beraberdik, bugün yine bir ve beraberiz. Yarın yine bir ve beraber Allah’ın izniyle fetihlere koşacağız. Ben bugün Sakarya’yı ayağa kalkmış olarak görüyorum, dün de öyleydi ve bugün de öyle. Allah’ın izniyle yarın da öyle olacak. Uzun yolculuklardan geldim. Özbekistan’dan geldim. Özbekistan’dan, New York’a geçtik. New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda hitabımızı dünyaya yaptık. Türk Evi’nde bizim inşa ettiğimiz Türk Evi’nde dünya liderleri ile arka arkaya 3 gün birebir görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık; milletimiz adına yaptık ve hamd olsun hepsinden de gerek yaptığımız konuşmayla, gerekse milletimiz ile ilgili teşekkürler aldık ve bu teşekkürleri alırken yanımda da arkamda da sadece siz vardınız. Çünkü bu milletin bir evladı, ferdi olmaktan daha büyük bir bahtiyarlık olabilir mi? İşte onunla yürüdük, bu coşkuyla yürüdük ve rabbimde önümüzü açtı. Yaptığımız bütün görüşmelerden hamd olsun ülkeme selamlar var. Ülkeme bu noktada gerçekten sevgiler var. Afrika’da Türkiye var. Asya’da Türkiye var. Arakan’da Türkiye var. Nereye gidersen git Türkiye var" diye konuştu.

"Sakarya Meydan Savaşı’nın burada yapıldığını sanır"

"Ezelden beri Sakarya bizi bilir" diyen Erdoğan, "Ezelden beri Sakarya bizi bilir, biz de Sakarya’yı biliriz. Sakarya’yı bilmeyenler Ankara’nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı’nın burada yapıldığını sanır. Bay Kemal Sakarya’nın nerede olduğunu bilmiyor, yolları karıştırmış. Belediye başkan adayı olmuştu İstanbul’da. Kağıthane’ye Kağıttepe diyordu. Benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Onun için çok çalışacağız. Durmak yok, yola devam, ben size inanıyorum. Gümbür gümbür geleceğinize inanıyorum. Sakarya’yı bilmeyenler, bu meydanın altında olan otoparkı seçim vaadi olarak söylediler. Ama hamd olsun bizim 40 yıldır tüm ilçeleriyle Sakarya’nın tüm ilçelerinde izimiz var. Sakarya meydan muharebesinin 100. yılını hatırlayın geride bırakmıştık. Bu vesileyle Anadolu topraklarını kanlarıyla sulayarak bizlere vatan olarak bırakan şehit ve gazilerimiz rahmetle yad ediyorum. Bunlar şehit nedir bilmez, bunlar şüheda nedir bilmez. Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılını hatırlayın geride bırakmıştık. Bu vesileyle Anadolu topraklarını kanlarıyla sulayarak bizlere vatan olarak bırakan şehit ve gazilerimiz rahmetle yad ediyorum. Bunlar şehit nedir bilmez, bunlar şüheda nedir bilmez. Bay Kemal bunları bilmez ama alışacak" şeklinde konuştu.

"İBB Başkanı ile musluk açıp kapamaktan anlar, başka bir şey yok"

Adapazarı bölgesinin milli mücadelede işgal kuvvetlerinden yüz bulan Ermeni ve Rum çetelerine karşı destansı bir mücadele verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Adapazarı, Sakarya Meydan Savaşı’ndan aylarca önce düşmanı bu topraklardan söküp atmıştır. Adapazarı’nın tüm kahramanlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Sakarya’ya kazandırdığımız eser ve hizmetleri en iyi sizler biliyorsunuz. Şehrimizi ziyarete derken elimiz boş gelmedik. Şehrimize kazandırılan toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bay Kemal sen bu tür açılışlardan anlar mısın? Söyleyeyim size anlar; ne anlar? İBB Başkanı ile musluk açıp kapamaktan anlar, başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.