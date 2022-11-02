Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal Amerika’daki 8 saatlik ortadan kayboluşunun gizemini iftiralarıyla aydınlığa kavuşturuyor. Bay Kemal kendisine ezberletileni konuşmaya başladı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal Amerika’daki 8 saatlik ortadan kayboluşunun gizemini iftiralarıyla aydınlığa kavuşturuyor. Bay Kemal kendisine ezberletileni konuşmaya başladı"
Politika 02.11.2022, 22:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal Amerika’daki 8 saatlik ortadan kayboluşunun gizemini iftiralarıyla aydınlığa kavuşturuyor. Bay Kemal kendisine ezberletileni konuşmaya başladı"