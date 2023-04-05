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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal’in HDP’den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, bu ülkeyi terör örgütlerinin ve onun siyasi ajandasının rotasına sokmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal’in HDP’den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, bu ülkeyi terör örgütlerinin ve onun siyasi ajandasının rotasına sokmaktır."

Politika 05.04.2023, 23:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal’in HDP’den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, bu ülkeyi terör örgütlerinin ve onun siyasi ajandasının rotasına sokmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal’in HDP’den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, bu ülkeyi terör örgütlerinin ve onun siyasi ajandasının rotasına sokmaktır."

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