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Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda incelemelerde bulundu: "Açılışına günler kaldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal’in HDP’den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, bu ülkeyi terör örgütlerinin ve onun siyasi ajandasının rotasına sokmaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal’in HDP’den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, bu ülkeyi terör örgütlerinin ve onun siyasi ajandasının rotasına sokmaktır."
Politika 05.04.2023, 23:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal’in HDP’den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, bu ülkeyi terör örgütlerinin ve onun siyasi ajandasının rotasına sokmaktır."