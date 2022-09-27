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Koparmanın cezası 109 bin 593 TL... Yoğun çiçek dönemine giren ’kum zambakları’ görsel şölen sunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı liderler hemen her gün yaptıkları açıklamalarla halklarını oldukça zorlu geçeceği anlaşılan kış şartlarına hazırlamaya çalışıyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı liderler hemen her gün yaptıkları açıklamalarla halklarını oldukça zorlu geçeceği anlaşılan kış şartlarına hazırlamaya çalışıyor.”
Politika 27.09.2022, 12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı liderler hemen her gün yaptıkları açıklamalarla halklarını oldukça zorlu geçeceği anlaşılan kış şartlarına hazırlamaya çalışıyor.”