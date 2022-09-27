banner596

banner547

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı liderler hemen her gün yaptıkları açıklamalarla halklarını oldukça zorlu geçeceği anlaşılan kış şartlarına hazırlamaya çalışıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı liderler hemen her gün yaptıkları açıklamalarla halklarını oldukça zorlu geçeceği anlaşılan kış şartlarına hazırlamaya çalışıyor.”

Politika 27.09.2022, 12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı liderler hemen her gün yaptıkları açıklamalarla halklarını oldukça zorlu geçeceği anlaşılan kış şartlarına hazırlamaya çalışıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı liderler hemen her gün yaptıkları açıklamalarla halklarını oldukça zorlu geçeceği anlaşılan kış şartlarına hazırlamaya çalışıyor.”

Yorumlar (0)