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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya’yı hafife alanlara söylüyorum. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Rusya doğalgazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa’da yükseldi. Herkes karara kara düşünüyor bu kışı nasıl atlatacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasında şu ana kadar hep denge politikası güttük. Batı’nın takındığı tavrın doğru olmadığını söylemek istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı, ne kadar hurda varsa Ukrayna’ya gönderiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı, ne kadar hurda varsa Ukrayna’ya gönderiyor" dedi.
Politika 07.09.2022, 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı, ne kadar hurda varsa Ukrayna’ya gönderiyor" dedi.
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|1
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|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
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|1
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|4
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|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
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|7
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|7
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|4
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|4
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