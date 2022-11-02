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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başörtüsünü 1 metrelik bez parça deyip aşağılayan sen değil miydin?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başörtüsünü 1 metrelik bez parça deyip aşağılayan sen değil miydin?"
Politika 02.11.2022, 13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başörtüsünü 1 metrelik bez parça deyip aşağılayan sen değil miydin?"
- "Yalova’daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gerekenler yapılmazsa yine söylüyorum Demokrasinin temel kurallarından olan güçler ayrılığı İlkesi derin bir yara almış olacak"
- (Kılıçdaroğlu uyuşturucu iddiası) "Bu iftiranın bedelini elbette hukuk önünde soracağız"
- "2023 Seçimleri’ne sayılı aylar kalmışken daha cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor.