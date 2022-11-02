Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başörtüsünü 1 metrelik bez parça deyip aşağılayan sen değil miydin?"

- "Yalova’daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gerekenler yapılmazsa yine söylüyorum Demokrasinin temel kurallarından olan güçler ayrılığı İlkesi derin bir yara almış olacak"

- (Kılıçdaroğlu uyuşturucu iddiası) "Bu iftiranın bedelini elbette hukuk önünde soracağız"

- "2023 Seçimleri’ne sayılı aylar kalmışken daha cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor.