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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsü düzenlemesi) Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimiz verecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsüne anayasal güvence) Bu düzenleme ile kılık kıyafet meselesini kesin bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsüne anayasal güvence) Bu düzenleme ile kılık kıyafet meselesini kesin bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecektir."
Politika 11.01.2023, 16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsüne anayasal güvence) Bu düzenleme ile kılık kıyafet meselesini kesin bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecektir."
- Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- "Sığınmacıları Ege’de ölüme terk eden, hatta botlarını batırarak kasten öldüren, döverek, soyarak, onurlarını kırarak sınırları dışına iten ülkeler ise maalesef baş tacı yapılıyor"