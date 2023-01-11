Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsüne anayasal güvence) Bu düzenleme ile kılık kıyafet meselesini kesin bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecektir."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- "Sığınmacıları Ege’de ölüme terk eden, hatta botlarını batırarak kasten öldüren, döverek, soyarak, onurlarını kırarak sınırları dışına iten ülkeler ise maalesef baş tacı yapılıyor"