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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsü Anayasa teklifi) Demokrasi, hak ve özgürlük kavramlarını samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsü Anayasa teklifi) Demokrasi, hak ve özgürlük kavramlarını samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz."
Politika 12.12.2022, 19:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsü Anayasa teklifi) Demokrasi, hak ve özgürlük kavramlarını samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz."