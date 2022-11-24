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Erdemliler Hareketi Derneği İl Başkanı Kaymaz: “Bölgenin terör odaklarından ve sığınmacıların mallarına çöken haramilerden arındırılması insani bir borçtur”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı."
Politika 24.11.2022, 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı."