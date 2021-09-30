Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden memnunuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

S-400 konusuna ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmak söz konusu değil. Bunları etraflıca konuştuk ve daha ileri boyutlara nasıl taşıyacağımızı görüştük." ifadelerini kullandı. Erdoğan Türkiye-ABD ilişkileri hakkında, "Nasip olursa Roma’da görüşeceğiz. Glasgow’da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor." dedi.

"BAŞKANLIK SİSTEMİYLE ALDIĞIMIZ MESAFE DE ORTADADIR"

Muhalefetin parlamenter demokrasiye dönüş konusundaki tavrının hatırlatılması ve zaman zaman AK Parti içinde de buna dönük bazı fikirlerin konuşulduğunun iddia edildiğinin söylenmesi üzerine Erdoğan, "Asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe de ortadadır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir” diye konuştu.