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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 08:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Toplantıda, Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.

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