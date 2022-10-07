Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına kandil simidi ikram etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına, kandil simidi ikram etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı. Erdoğan, yaptığı açıklamalarının ardından basın mensuplarına Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti. Erdoğan’ın elinden kandil simidini alan basın mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.