Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış için ben umutsuz değilim ama bir anda netice alırız dersek bu da hayal olur. Referandum olayı sıkıntıyı getiriyor. Böyle bir referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik, çözebilselerdi. Zelenski 4 bölge ile ilgili desteklerimizi işitiyor. Putin ile görüşerek bu sorunu çözmemizi istiyor. Putin ile bu konuyu yarın etraflıca ele almayı düşünüyorum."