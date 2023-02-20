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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankaların deprem bölgesi için ilave destekler verdiğini belirterek, "Kamu bankaları vefat edenlerin kredi kartı borçlarını siliyor. 11 ildeki vergi borçlarını temmuza kadar erteledik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankaların deprem bölgesi için ilave destekler verdiğini belirterek, "Kamu bankaları vefat edenlerin kredi kartı borçlarını siliyor. 11 ildeki vergi borçlarını temmuza kadar erteledik" dedi.
Politika 20.02.2023, 17:30 20.02.2023, 17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankaların deprem bölgesi için ilave destekler verdiğini belirterek, "Kamu bankaları vefat edenlerin kredi kartı borçlarını siliyor. 11 ildeki vergi borçlarını temmuza kadar erteledik" dedi.