Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek. Darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplar fiziki altın olarak istenebilecek. Kredi garanti fonu daha aktif çalışmasıyla ilgili protokol y

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek. Darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplar fiziki altın olarak istenebilecek. Kredi garanti fonu daha aktif çalışmasıyla ilgili protokol yakında hayata geçiyor."