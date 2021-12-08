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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin defalarca teşebbüs ettiği büyük kalkınma hamlesinin önü inşallah bu defa kesilemeyecek”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum. Döviz kurundaki dalgalanma geçici olacaktır. Üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalılar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum. Döviz kurundaki dalgalanma geçici olacaktır. Üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalılar."
Politika 08.12.2021, 19:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum. Döviz kurundaki dalgalanma geçici olacaktır. Üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalılar."