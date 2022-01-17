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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Balkanlar’da kalıcı barış, güven ve istikrar ortamının tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasında yer almaktadır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk Meclisi’nde yaptığı hitabında, “Balkanlar’da kalıcı barış, güven ve istikrar ortamının tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasında yer almaktadır” ifadelerini kullanarak, “FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi ifade etmeyi, stratejik ortaklığımızın bir icabı olarak görüyoruz” dedi.

Politika 17.01.2022, 21:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Balkanlar’da kalıcı barış, güven ve istikrar ortamının tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasında yer almaktadır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk Meclisi’nde yaptığı hitabında, “Balkanlar’da kalıcı barış, güven ve istikrar ortamının tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasında yer almaktadır” ifadelerini kullanarak, “FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi ifade etmeyi, stratejik ortaklığımızın bir icabı olarak görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı ortak basın toplantısının ardından Arnavutluk Meclisi’ne hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizleri, şahsım, heyetim ve milletim adına en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Güçlü tarihi ve beşeri bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk’u bir kez daha ziyaret etmekten, bu vesileyle Arnavutluk Meclisi’nde sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bundan üç hafta önce Sayın Meclis Başkan Nikolla’yı Türkiye’de misafir ettik. Kendisiyle, parlamentolar arası ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde nasıl ileriye götürülebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Milletvekillerimiz arasında teması ve iş birliğini artırmanın, ilişkilerimizin gelişimine ciddi katkı sağlayacağı noktasında mutabık kaldık” dedi.

“Aramızda başka sınırlar olsa da Arnavutluk bizim gönül komşumuzdur”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından kısa bir süre sonra, 1923 yılında akdettiğimiz ilk dostluk anlaşmalarından biri de Arnavutluk’la yapılmıştır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’ adını taşıyan bu anlaşma, esasen ilişkilerimizin sadece devletten devlete değil, insandan insana olduğunu izhar ediyor. Aramızda başka sınırlar olsa da Arnavutluk bizim gönül komşumuzdur. İlişkilerimiz, yaklaşık altı asrı bulan köklü, güçlü bir maziye dayanıyor. Ortak tarihimizin izleri, sadece siyasi hayatta değil; İşkodra’nın taş konaklarında, Berat’ın cumbalı evlerinde, Ethem Bey Camii’nin mimarisinde de ifadesini buluyor. Dostluk ve akrabalık bağlarımız bu sağlam temel üzerinde her geçen gün gelişiyor” dedi.

“Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini geliştirmek için çok güzel bir iklime sahibiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hükümetlerimizin gayretleri sayesinde, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini geliştirmek için çok güzel bir iklime sahibiz. Sayın Başbakan’ın 2013 yılında Türkiye’yi tek taraflı olarak Arnavutluk’un beş stratejik ortağından biri ilan etmesi, bu tablonun ifadesidir. Başbakan Rama’nın geçtiğimiz yılın başında Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret vesilesiyle imzaladığımız ‘Ortak Siyasi Bildiri’ ile ilişkilerimizi resmî olarak da stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Bundan sonra da hem ülkelerimizin hem bölgemizin hem de tüm dünyanın barış, refah, huzur, istikrarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Arnavutluk’un el ele verdiğinde üstesinden gelemeyeceği sorunun, çözemeyeceği sıkıntının, ulaşamayacağı hedefin kalmayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeter ki biz kardeşliğimize, kuşatıcı yaklaşımımıza, ortak hedeflerimize, iş birliğimizi sürekli daha ileriye taşıma azmimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bu güzel ve sevindirici tabloyu hiç kimsenin bozmasına beraberce izin vermeyeceğimize ben yürekten inanıyorum” dedi.

“Arnavutluk’un, Balkanlar’da oynadığı yapıcı rolü takdirle takip ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Balkanlar’da kalıcı barış, güven ve istikrar ortamının tesisi, iyi komşuluk ilişkilerinin ve bölgesel iş birliğinin temini Türk dış politikasının öncelikleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Malum Kosova birinci sırada ABD tarafından tanınmıştır. Bakanlar Kurulu toplantısındaydım. O zaman Başbakanım ve ikinci olarak hemen anında biz Kosova’yı tanıdık. O günden bugüne de Kosova’nın dünyada tanınması mücadelesini dünyanın değişik ülkelerinde vermeye devam ediyoruz. Arnavutluk’un, Balkanlar’da oynadığı yapıcı rolü takdirle takip ediyoruz. Tarihi bağlarımız yanında, NATO’daki müttefiklik hukukumuz da ilişkilerimizin güvenlik boyutunda önemli yere sahiptir. Balkanların ortak iradesini ve özgün sesini yansıtan tek Balkan Forumu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci çatısı altında da Arnavutluk’la örnek bir dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ise dayanışma sergilediğimiz bir diğer bölgesel platformdur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ve Arnavutluk’un, bölgede barış ve istikrarın kökleşmesi bakımından müştereken oynadığı rolü sadece bu örneklerde dahi çarpıcı şekilde görmek mümkündür. Bu vesileyle, Arnavutluk’u 1 Ocak 2022 tarihinde üstlendiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği için de tebrik ediyorum. Geçmişte bizim de icra ettiğimiz bu görev boyunca sahip olduğumuz tecrübeleri, Arnavutluk’la paylaşmaktan memnuniyet duyacağız” dedi.

“Arnavutluk’a en etkin ve samimi yardımları sağlayan ilk ülke Türkiye olmuştur”

Türk milletinin her zaman olduğu gibi bugün de tüm gücü ve imkanlarıyla Arnavutluk halkının yanında olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nitekim 2019 depreminde ve müteakiben 2020 yılında patlak veren korona virüs salgınında, Arnavutluk’a en etkin ve samimi yardımları sağlayan ilk ülke Türkiye olmuştur. Şu anda da bildiğiniz gibi TURKOVAC aşısını çıkardık. Ve TURKOVAC aşısıyla da birlikte yine her zaman imkanlarımızla Arnavutluk’un yanında olacağız. Geçtiğimiz Nisan ayında, Arnavut kardeşlerimiz için 68 gün gibi rekor bir sürede inşaatını tamamladığımız Fier’deki Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi’ni hizmete aldık. Bugün de Laç’da yaptırdığımız deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. Mutluyum çünkü verdiğimiz sözü tarihi gelmeden bitirip teslim ettik. Bu katkılarımız Arnavut kardeşlerimizin yaralarına bir nebze merhem olmuşsa ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

“FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi ifade etmeyi, stratejik ortaklığımızın bir icabı olarak görüyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla ihtiyaç duyduğu her alanda ve her zaman Arnavutluk’un yanında yer almayı sürdüreceğiz. Aynı şekilde Arnavut dostlarımızın da Türkiye’nin hassasiyetlerini gözeteceğine yürekten inanıyoruz. Ülkemizde darbe girişiminde bulunarak demokrasimize kast eden, Meclisimizi bombalayan, insanlarımızı katleden FETÖ terör örgütüyle mücadele bu hassasiyetlerimizin başında yer alıyor. Maalesef, bu örgütün mensupları, ülkemizde darbeye teşebbüs ettikten beş yıl sonra bile; Arnavutluk’ta eğitim, sağlık, dinî kurumlar ve özel sektörün kayda değer bir kısmında hala mevcudiyetlerini devam ettiriyor” dedi.

“Gerçek dost, acı da olsa hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerden şu hususu asla unutmamanızı istiyoruz. Gerçek dost, acı da olsa hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir. FETÖ meselesinde, doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmeyi, kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve stratejik ortaklığımızın bir icabı olarak görüyoruz. Hangi kılıfla karşınıza çıkarsa çıksın bu yapı, tıpkı zehirli bir yılan gibi, önünde sonunda kendisine kol kanat gerenleri de sokan, sokacak olan bir ihanet çetesidir. Türkiye’de olduğu gibi, buradaki FETÖ iltisaklı kurum ve çevrelerin de gizli gündemleri olduğundan, vakti saati geldiğinde gerçek yüzlerini ortaya sereceklerinden zerre kadar şüpheniz bulunmasın. Tıpkı Türkiye gibi, tıpkı pek çok ülke gibi Arnavutluk’un millî güvenliği için de bir tehdit oluşturan bu yapıdan ne kadar çabuk kurtulursanız, geleceğinize o derece güvenle bakabilirsiniz. Derhal harekete geçmezseniz, bu yapının ülkemizde teşebbüs ettiği alçak girişimlerin benzerlerinin burada da tekrarlanması kaçınılmazdır. Biz bu hakikati, ağır bedeller ödeyerek yaşadık” dedi.

“FETÖ yapılanmasına karşı hemen ve topyekûn harekete geçerek ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerin de aynı akıbete uğramamanız için bunları dile getirmeyi bir kardeşlik görevi telaki ediyorum. Arnavutluk’tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen ve topyekûn harekete geçerek ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz. Aramızda konuşacak, görüşecek, birlikte geleceğe adımlar atacak onca husus varken, böyle bir meseleyle vakit kaybetmekten dolayı üzüntülüyüz. İnşallah bir dahaki temasımızı, bu konuyu artık gündemimizden çıkarmış olarak yapmayı ümit ediyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Arnavutluk Yüce Meclisi’nin değerli üyelerini ve şahsınızda tüm Arnavutluk halkını bir kez daha selamlıyorum. Türkiye ve Arnavutluk arasındaki dostluk ve kardeşliğin ebediyen sürmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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