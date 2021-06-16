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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de Türk Şehitliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü’de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Politika 16.06.2021, 16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de Türk Şehitliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü’de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi’nde gerçekleştirdiği hitabının ardından Türk ve Azerbaycan şehitliğine geçti. Mezarlara karanfil bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua etti.
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