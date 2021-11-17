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İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce’de saat 15.40’ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Düzce’mize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun."
AFAD: "Geçmiş olsun Düzce. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.
Politika 17.11.2021, 14:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği ’Türk Dünyası Haritası’nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.