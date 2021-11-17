Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği ’Türk Dünyası Haritası’nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.