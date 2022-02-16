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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’de gençlerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai EXPO 2020 ziyareti sırasında Gençlik Pavilyonu’nda bir araya geldiği BAE’li gençlere seslenerek, “Sizlerden Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz” dedi.

Politika 16.02.2022, 11:05 16.02.2022, 11:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’de gençlerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai EXPO 2020 ziyareti sırasında Gençlik Pavilyonu’nda bir araya geldiği BAE’li gençlere seslenerek, “Sizlerden Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenlediği ziyaret kapsamında dün Dubai’deki EXPO 2020’de “Türkiye’nin Ulusal Günü Etkinliklerine” katıldı. Dubai EXPO 2020’de Türkiye, Azerbaycan ve BAE pavilyonlarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada BAE’li gençlerle bir araya geldi. Gençlik Pavilyonu’nda BAE’lı Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek, “Sizlerin şahsında Körfez Bölgesi’ndeki ve gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki tüm gençlere selamlarımı gönderiyorum. Birleşik Arap Emirliklerinin geleceği olan siz kıymetli kardeşlerim de bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

“Nerede olursa olsun gençlerle bir araya gelişimizde her sohbetimize İslam dünyasının geleceğine dair umutlarımın arttığını görüyorum” diyen Erdoğan, “Toplantılar esnasında ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahip olduğumuzu görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Tabi o tabloyu gördüğümüz zaman Allah’ın rahmetinden umudumuzu kesmiyoruz. Ülkemizde Teknofest gençliği diye tarif ettim bu gençlik, önüne çıkartılan engelleri aşa aşa yoluna kararlılıkla devam ediyor. Sizlerin hayata umut ve heyecanla bakmanız bize de yeni hedefler için cesaret ve ilham aşılıyor. Sizlerden aldığımız güçle, biz de daha güzel daha müreffeh daha huzurlu bir dünyanın tesisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Milli uzay programımızı geçtiğimiz sene açıkladık”

Bu anlayışla Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri gençliği arasındaki irtibatı ve işbirliğini güçlendirmek için yeni adımlar atıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Dün Abu Dabi’de gençlik alanında işbirliğine dair mutabakat muhtırasını imzaladık. Böylece gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri yolunda önemli bir eşiği daha aşmış olduk. Sizlerin de bu mutabakatın ruhunu hayata geçirme yönünde gereken çabayı göstereceğinize inanıyorum. Gençler olarak sizlerden Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz. İki dost ve iki kardeş ülke olarak geniş bir yelpazede ciddi işbirliği imkanlarına sahibiz. Özellikle uzay programları ve yenilikçi teknolojiler alanlarında benzer vizyonları paylaştığımızı görüyoruz. Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın ürünü olan milli uzay programımızı geçtiğimiz sene açıkladık.”

“Özgün roketimizde aya sert iniş gerçekleştireceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetin 100. yılında yani gelecek sene milli ve özgün roketimizde aya sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay programımızı açıkladığımız günlerde Birleşik Arap Emirlikleri de umut olarak adlandırdığı Mar misyonunu gezegenin yörüngesine başarıyla yerleştirmişti. O dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Sayın Bakan Amirinin sosyal medya üzerinden iki ülkenin uzay programlarına karşılıklı takdirlerini ifade etmesi dostluğumuzun baki olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Geçtiğimiz günlerde yörüngedeki birinci yılını tamamlayan Umut, esasen hepimizin umudunu temsil ediyor. Merhum Şeyh Zayed’in misyonunu takip ederek elde edilen bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye ve Birleşik Arap Emirliklerinin girişim, yenilik ve yatırım ekosistemlerinin birbirini tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Dubai EXPO’sunun teması olarak belirlenen zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak tam manasıyla bu ahengi yakalamamız gerektiğine işaret ediyor. Bu çerçevede uzay, teknoloji sartap şirketleri ve bilimsel işbirliği gibi alanlarda ortak çalışmalarımızı hızla geliştirmeliyiz. Uzay ajanslarımızın da önümüzdeki dönemde etkin işbirliği yapması ve tecrübe paylaşımında bulunması müşterek menfaatlerimize olacaktır. Hep söylediğimiz bir şey var, ‘Kader gayrete aşıktır’ Bilim, ilim, hikmet ve idrak için önce inanç sonra da gayret gerekir. Hayallerimizi ve hedeflerimize ancak bu şekilde gerçeğe dönüştürebiliriz. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde bu inancı, bu azmi ve bu gayreti görüyorum” ifadelerini kullandı.

#Dubai EXPO 2020 #erdoğan #BAE
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