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Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı: “Rusya’nın Ukrayna’ya sınırlı bir askeri saldırı başlatması muhtemel”
Ukrayna, Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanımasına ilişkin tasarıyı BMGK’ya taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı
Politika 16.02.2022, 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı