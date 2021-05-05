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Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi.

Politika 05.05.2021, 22:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’ndeki iftara azınlık cemaat liderlerinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.
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